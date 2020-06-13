В Екатеринбурге в ДТП с ВАЗ сгорел Mercedes

09:46 | 14.06.2020

Фото: Сергей Сядайкин

Накануне вечером в Екатеринбурге на перекрёстке улиц Токарей и Кирова произошла авария с участием ВАЗ и Mercedes. Есть пострадавшие.



Водитель автомобиля ВАЗ-2114 двигался по улице Кирова со стороны Крылова в сторону Токарей. Mercedes двигался по улице Токарей со стороны Готвальда в сторону Татищева. После столкновения Mercedes вылетел с проезжей части и загорелся.



В результате ДТП пострадали водитель ВАЗ 2000 года рождения (черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга), пассажирка ВАЗ (черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга), водитель Mercedes 1987 года рождения (черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга) - все доставлены в ГКБ №36.



Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»