21:39 | 13.06.2020

Фото: news.myseldon.com

Губернатор Свердловской области разрешил жителям красить волосы в парикмахерских при условии, что в них соблюдаются санитарные меры безопасности, связанные с коронавирусом. Об этом он написал в своем Instagram.



«Определяющим фактором всегда должны быть соображения безопасности. Если в парикмахерской соблюдаются все меры профилактики, посетители приходят по записи, все потоки разведены, то и такое длительное пребывание в салоне допустимо. При этом, конечно, и посетители должны помнить о профилактических мерах — масочный режим, поддержание чистоты рук сегодня все также актуальны. И действующий вариант указа не содержит ограничений по парикмахерским услугам», – ответил Куйвашев на вопрос свердлловчан.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»