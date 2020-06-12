В Свердловской области на коронавирус обследовались более 370 тысяч человек

20:28 | 13.06.2020

Фото: tl.mirtesen.ru

По данным на 13 июня, за минувшие сутки в Свердловской области проведено 6802 исследования проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Обследовано 6178 человек.



Общее количество проведенных в регионе исследований составляет 400084. Обследовано всего 371578 человек.



Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области выявили 245 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 9071 зараженных COVID-19.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»