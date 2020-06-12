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20:07 | 13.06.2020
Фото: yandex.ru
Губернатор Свердловской области заявил, что летние лагеря «обязательно откроются»
«Во-первых, это позволит занять юных свердловчан, обеспечить им квалифицированный присмотр. Кроме того, мы стремимся сделать все, чтобы дети укрепили иммунитет и осенью пришли в школы с хорошим запасом сил, отдохнувшими», – добавил Куйвашев.
Также губернатор подчеркнул, что продолжительность смен будет не короче 14 дней, однако окончательное решение принимается муниципалитетами.
Сейчас прорабатывается вопрос с ведомственными оздоровительными организациями, чтобы начать первую смену с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер. Также в скором времени будут открыты загородные лагеря.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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