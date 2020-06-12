Губернатор Свердловской области заявил, что летние лагеря «обязательно откроются»

20:07 | 13.06.2020

Фото: yandex.ru

Глава региона пообещал, что летние лагеря в этом году обязательно откроются. Проведение оздоровительной кампании – принципиальный вопрос, заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем Instagram.



«Во-первых, это позволит занять юных свердловчан, обеспечить им квалифицированный присмотр. Кроме того, мы стремимся сделать все, чтобы дети укрепили иммунитет и осенью пришли в школы с хорошим запасом сил, отдохнувшими», – добавил Куйвашев.



Также губернатор подчеркнул, что продолжительность смен будет не короче 14 дней, однако окончательное решение принимается муниципалитетами.



Сейчас прорабатывается вопрос с ведомственными оздоровительными организациями, чтобы начать первую смену с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер. Также в скором времени будут открыты загородные лагеря.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»