В Екатеринбурге на улице Ползунова восстановят асфальт и газон

19:56 | 13.06.2020

Фото: oblgazeta.ru

С 15 июня начнутся восстановительные работы газона и асфальта на Эльмаше, заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем Instagram.



К главе региона обратилась екатеринбурженка, проживающая в доме по улице Ползунова: прошлой зимой «Водоканал» менял трубы, а придомовой асфальт и газон никто не восстановил. Обращения в региональную и городскую администрации результата не принесли, – возмущается женщина.



«Коммунальщики уже определенный объем работ по восстановлению провели. Обсудил ваш вопрос с руководством города, меня заверили, что это только начало и с 15 июня служба благоустройства «Водоканала» к приведению в порядок газона вернется», – ответил Куйвашев.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»