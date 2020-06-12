Бытовая ссора в Екатеринбурге переросла в перестрелку

19:06 | 13.06.2020

Фото: vesti.ru

Сегодня на Новомосковском рынке в Екатеринбурге произошла ссора на бытовой почве, которая переросла в перестрелку. В инциденте пострадал один человек, передает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы регионального главка полиции Валерия Горелых.



«По предварительным сведениям, конфликт на территории рынка произошел на бытовой почве между двумя знакомыми. Конфликт сначала перерос в драку, а затем ее участники схватились за пистолеты и открыли огонь. На данный момент известно, что один из них получил ранение, ему потребовалась медицинская помощь, сейчас им занимаются врачи в больнице. Сотрудники полиции оперативно установили личности участников стрельбы, изъяли один пистолет», - пояснил Горелых.



На данный момент выясняются обстоятельства происшествия: эксперты устанавливают тип и марку оружия и исследуют гильзы, опрашивают очевидцев произошедшего, изучают записи с камер видеонаблюдения. Добавим, полиция разыскивает второго участника перестрелки.



Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что по результатам проверки может быть возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия»).

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»