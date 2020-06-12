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16:22 | 13.06.2020
Фото: oblgazeta.ru
Власти Екатеринбурга потратят 611 миллионов рублей на новые автобусы
Согласно документу, общественный транспорт должен быть оснащен кондиционером, спутниковой навигацией, видеорегистратором со встроенным ГЛОНАСС и восемью антивандальными камерами. Общая стоимость автобусов - 611 миллионов рублей.
Отмечается, что автобусы будут взяты в лизинг. Срок финансовой аренды, согласно документации, составит два года.
Напомним, об обновлении автобусного парка стало известно в начале июня. В свердловском Минтрансе сообщили, что Екатеринбург выиграл федеральный конкурс на обновление городского общественного транспорта – 60% суммы на лизинг будет выделено из федерального бюджета.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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