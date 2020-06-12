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16:22 | 13.06.2020

Фото: oblgazeta.ru

Власти Екатеринбурга потратят 611 миллионов рублей на новые автобусы

Власти Екатеринбурга ищут подрядчика, который доставит в уральскую столицу 57 низкопольных автобусов на газу вместимостью не менее 80 пассажиров. Соответствующая информация появилась на сайте Госзакупок.

Согласно документу, общественный транспорт должен быть оснащен кондиционером, спутниковой навигацией, видеорегистратором со встроенным ГЛОНАСС и восемью антивандальными камерами. Общая стоимость автобусов - 611 миллионов рублей.

Отмечается, что автобусы будут взяты в лизинг. Срок финансовой аренды, согласно документации, составит два года.

Напомним, об обновлении автобусного парка стало известно в начале июня. В свердловском Минтрансе сообщили, что Екатеринбург выиграл федеральный конкурс на обновление городского общественного транспорта – 60% суммы на лизинг будет выделено из федерального бюджета.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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