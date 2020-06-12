В Ивдельскую колонию неизвестные пытались подбросить технику для осужденных

14:22 | 13.06.2020

Фото: ГУФСИН России по Свердловской области

Сегодня ночью сотрудники оперативного отдела и сотрудники дежурной службы отдела безопасности Ивдельской колонии ИК-63 ГУФСИН России по Свердловской области предотвратили попытку передачи запрещенных предметов на охраняемую территорию учреждений.



В заброшенных полиэтиленовых свертках, примотанных к электродам, было обнаружено девять сотовых телефонов различных марок, три зарядных устройства, две сим-карты, три МР3-проигрывателя, несколько USB флеш-накопителей и одна блютуз-гарнитура, отмечают в пресс-службе регионального ГУФСИН.







Отметим, что в ИК-63 налажено заготовка и вывоз древесины, производство изделий из дерева, а также организован пошив, в том числе защитных масок.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»