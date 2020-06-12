Скончались еще два свердловчанина с коронавирусом

13:07 | 13.06.2020

Фото: yocity12.com

В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано два новых случая смерти больных COVID-19. Всего в регионе скончались 50 человек с ранее подтвержденным коронавирусом.



Напомним, в Свердловской области выявлены 9071 случаев заражения (+245 за сутки). В тяжелом состоянии находятся 88 человек, в среднем –569, остальные – в удовлетворительном. Выписано из больниц 109 человек, всего в регионе врачи вылечили 4021 пациента с COVID-19.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»