Уральские врачи вылечили еще 109 пациентов с Covid-19

13:03 | 13.06.2020

Фото: twnews.ru

По данным на 13 июня, на Среднем Урале из больниц по выздоровлению выписались еще 109 человек. Таким образом, общее число вылечившихся от Covid-19 пациентов в регионе составляет 4021.



Напомним, в Свердловской области выявлены 9071 случаев заражения (+245 за сутки). В тяжелом состоянии находятся 88 человек, в среднем –569, остальные – в удовлетворительном. За сутки зарегистрировано два новых случая смерти больных COVID-19 (за все время – 50).

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»