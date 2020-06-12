В России выявили еще 8706 случаев Covid-19

За последние сутки в России выявлено 8 706 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 34,1% не имели клинических проявлений болезни. Всего на сегодняшний день в России выявлено 520 129 случаев коронавируса в 85 регионах.За сутки скончались от коронавируса 114 человек, выздоровели - 5 271 человек. За весь период зафиксировано 6 829 летальных исходов и 274 641 случаев выздоровления.