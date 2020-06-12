В Свердловской области сгорел частный жилой дом

12:15 | 13.06.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В селе Жуковское Туринского городского округа на площади 200 квадратных метров сгорели надворные постройки и частный жилой дом.



Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 03:30 по местному времени. На вызов выехали 12 спасателей на четырех спецмашинах, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.



Все работы на месте происшествия завершились в 08:00 по местному времени. Причины произошедшего выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»