В свердловском поселке случился пожар площадью 450 квадратных метров

10:40 | 13.06.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня ночью в поселке Левиха Кировградского городского округа сгорели хозяйственные постройки. Огонь распространился на площади 450 квадратных метров.



Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 00:40 по местному времени. На вызов выехали 11 спасателей на четырех спецмашинах, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.



Все работы на месте происшествия завершились в 04:15 по местному времени. Причины возгорания выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»