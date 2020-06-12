В Екатеринбурге полиция задержала подозреваемых в разбойных нападениях

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении группы молодых людей, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ (разбой).Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Екатеринбургу совместно с коллегами отдела полиции №9 накануне задержали четверых граждан одной из среднеазиатских республик, сообщили в Отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу. Молодые люди 19, 20 и 25 лет устраивали разбойные нападения в разных частях города.Так, ночью с 11 на 12 июня произошло сразу несколько инцидентов: в районе дома №30 по улице Черепанова группа неизвестных отобрала у потерпевшего сотовый телефон и ключи на общую сумму 10 тысяч рублей. Спустя пару часов в полицию поступило еще одно сообщение: 29-летний мужчина заявил о хищении у него телефона, серебряной цепочки и банковской карты. Инцидент произошел в паре кварталов от первого происшествия.Подозреваемые в разбойном нападении на екатеринбуржцев были задержаны в ту же ночь; при досмотре у них было обнаружено имущество, принадлежащее потерпевшим, а также несколько телефонов, похищенных, вероятно, у других жертв.До решения суда молодые люди помещены под стражу. Санкция за правонарушение составляет до 10 лет лишения свободы.Полиция Екатеринбурга просит граждан, пострадавших от действия данных лиц, обратить в органы внутренних дел по телефонам (343) 294-14-94, 356-42-09, либо 02.