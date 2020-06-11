В Алапаевске из-за пожара в пятиэтажке спасатели эвакуировали 9 человек

22:23 | 12.06.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Алапаевске на улице Попова сегодня горела пятиэтажка. Из пожара спасателям пришлось эвакуировать 9 человек по лестничным маршам, об этом рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.



Сообщение о пожаре поступило в 17:17. Возгорание произошло в подъезде, там горели две детских колсяски. На место выезжали 3 единицы техники и 10 человек личного состава.



В 17:24 спасателям удалось ликвидировать горение, в 18:10 были завершены проливка и разбор сгоревших конструкций.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»