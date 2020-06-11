Свердловская область решила вернуться к полномасштабным ограничениям

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции (Rt) в Свердловской области, в зависимости от величины которого Роспотребнадзор и руководство региона принимает решение об ослаблении или усилении ограничительных мер, введённых в связи с пандемией коронавируса, вот уже четвертый день уверенно растет. Если 8 июня коэффициент опустился до уровня 0,8, что позволило говорить о переходе к первому этапу снятия ограничений, то 9 июня он немного приподнялся до показателя 0,82, но это было не критично, 10 июня Rt подрос до 0,88, 11 июня до 1,047, а сегодня, 12 июня, и вовсе до 1,17.Если Rt и в дальнейшем будет показывать рост, то с уверенностью можно говорить о возврате к полномасштабным ограничениям.Рассчитать коэффициент распространения инфекции (Rt) можно путем деления суммы числа больных, зарегистрированных в субъекте в течение последних четырех суток, на сумму числа больных, зарегистрированных за предыдущие четверо суток.Дата – количество заболевших: 9 июня – 242; 10 июня – 284; 11 июня –312; 12 июня – 320. Сумма –Дата – количество заболевших: 5 июня – 251, 6 июня – 249; 7 июня –240; 8 июня – 249. Сумма –Напомним, что за прошедшие сутки в Свердловской области выявили 320 новых случаев коронавируса. По состоянию на 12 июня в регионе зарегистрировано 8826 зараженных COVID-19.Как сообщает оперативный штаб Свердловской области, состояние 81 госпитализированного пациента оценивается как тяжелое, 39 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Ещё 547 пациентов, находящихся в лечебных учреждениях региона, находятся в состоянии средней тяжести. Остальные заболевшие – в удовлетворительном состоянии.За сутки по выздоровлению из больниц выписаны 122 человека. Всего уральские врачи вылечили уже 3912 пациентов с коронавирусом.