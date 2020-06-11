В Свердловской области заключенному колонии пытались передать телефон в колбасе

19:39 | 12.06.2020

Фото: ГУФСИН по Свердловской области

Заключенном в ИК-52 Свердловской области прислали телефон в колбасе.



Как рассказали в пресс-службе ГУФСИН, сотовый, спрятанный в батоне колбасы, обнаружили в комнате выдачи посылок бандеролей и передач при досмотре. Посылку передавали осужденному по статье 264.1 УК РФ на 4 года лишения свободы.



На данный момент телефон изъят.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»