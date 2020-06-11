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19:23 | 12.06.2020

Фото: ИА "Уральский меридиан"

В Екатеринбурге в День России появилось третье граффити в честь борцов с COVID-19

Екатеринбурге сегодня, в День России, появилось третье граффити в честь борцов с COVID-19. Изображение волонтеров, помогающих гражданам пережить пандемию, можно увидеть на фасаде здания на улице Павла Шаманова, 13.

Отметим, что к празднику художники нарисовали на стенах домов три граффити. Огромные изображения можно увидеть также на Эльмаше и в Академическом.

Ещё одно граффити посвящено работе врачей в борьбе с коронавирусом. Его можно увидеть рядом с 40-й больницей, на торце дома на Волгоградской, 190.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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