Новости дня
19:23 | 12.06.2020
Фото: ИА "Уральский меридиан"
В Екатеринбурге в День России появилось третье граффити в честь борцов с COVID-19
Отметим, что к празднику художники нарисовали на стенах домов три граффити. Огромные изображения можно увидеть также на Эльмаше и в Академическом.
Ещё одно граффити посвящено работе врачей в борьбе с коронавирусом. Его можно увидеть рядом с 40-й больницей, на торце дома на Волгоградской, 190.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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