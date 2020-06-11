В Екатеринбурге в День России появилось третье граффити в честь борцов с COVID-19

19:23 | 12.06.2020

Фото: ИА "Уральский меридиан"

Екатеринбурге сегодня, в День России, появилось третье граффити в честь борцов с COVID-19. Изображение волонтеров, помогающих гражданам пережить пандемию, можно увидеть на фасаде здания на улице Павла Шаманова, 13.



Отметим, что к празднику художники нарисовали на стенах домов три граффити. Огромные изображения можно увидеть также на Эльмаше и в Академическом.



Ещё одно граффити посвящено работе врачей в борьбе с коронавирусом. Его можно увидеть рядом с 40-й больницей, на торце дома на Волгоградской, 190.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»