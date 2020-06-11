В Екатеринбурге ребенок выпал из окна квартиры на шестом этаже

18:37 | 12.06.2020

Фото: Е1

В Екатеринбурге девочка выпала из окна дома на Уральской, 10, об этом передает Е1. По словам очевидцев, на вид ребенку было 4-5 лет.



Девочка выпала из окна квартиры на шестом этаже. Выбежавшая на улицу бабушка девочки плакала и кричала, что она заснула и не уследила.



К счастью, ребенок выжил, его отвозили в реанимацию на машине скорой помощи.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»