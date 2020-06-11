В Екатеринбурге на рабочего упал мешок с цементом

17:41 | 12.06.2020

Фото: читатель E1.RU

Сегодня в Екатеринбурге на стройке в переулке Широком на голову работника упал мешок с цементом. Об этом рассказал местный житель, увидевший инцидент из окна квартиры.



По словам очевидца, строители поднимали цемент на автокране, один из мешков упал с высоты примерно пяти метров. Работник рухнул на землю, коллеги оказали ему первую помощь, а потом увели.



— На этой стройке рабочие ходят без защиты, уже после того, как упал мешок, рядом с пострадавшим положили каску, — добавил свидетель Максим, рассказывая о случившемся порталу Е1.



По словам екатеринбуржца, инцидент произошел на стройплощадке ЖК «Сириус».

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»