На западном побережье Шарташа купальщиков атаковали «утиные глисты»

Екатеринбурженка заявила об «утиных глистах» после купания на озере Шарташ. Ксения Генрих написала о последствиях купания в Facebook, сообщает Областная газета.— За 3 захода по 15 минут 1000 личинок утиных глистов прогрызли кожу. И это не просто розовые пятнышки, это волдыри, это перманентный зуд и желание содрать с себя кожу, ‒ заявила она в соцсетях. — Впрочем, я, отчасти, сама виновата: плавала не на восточном побережье Шарташа, одобренном Роспотребнадзором, а на западном, постепенно превращающемся в гнилое и заразное болото.Девушка призвала местных жителей не купаться там, где есть утки, водоросли и улитки. Она добавила, что особенно стоит беречься детям и людям с чувствительной кожей.Напомним, Роспотребнадзор признал пригодными для купания всего два водоема в Свердловской области: восточную часть озера Шарташ в Екатеринбурге и озеро Щучье в Тавдинском ГО.