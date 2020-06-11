Роспотребнадзор составил новые санитарные требования для магазинов и рынков

14:01 | 12.06.2020

Фото: findesk.ru

Роспотребнадзор составил новые санитарные требования для тех магазинов и рынков, которые реализуют пищевую продукцию. Такой проект будет действовать до 1 января 2031 года. Соответствующий документ размещен на портале проектов правовых актов.



Новые правила разработаны для предотвращения рисков возникновения и распространения инфекций и отравлений, связанных с реализацией пищевой продукции в магазинах и рынках. Так, будет запрещено продавать продукты, упавшие на пол, взвешивать продукты на весах без упаковки, выливать напитки из стаканов обратно в общую бутыль, а также продавать яйца в отделах, реализующих товары, не упакованные производителем.



— В торговых объектах, использующих контейнеры, тележки и корзины для самообслуживания покупателей, создаются условия для обработки и хранения данных контейнеров, тележек и корзин отдельно от условий для обработки и хранения торгового оборудования и инвентаря, — отмечается в документе.



Кроме того, будет запрещено размещать рыбные магазины в помещениях, встроенных или пристроенных к жилым либо административным зданиям. Также уровень шума в торговых залах должен будет соответствовать гигиеническим требованиям к уровню шуму в жилых домах.



Добавим, что над торговыми местами на открытых рынках необходимо будет устанавливать навесы для защиты продуктов. В самих торговых палатках владельцы должны будут поставить раковины для мыться рук. Также по новым правилам нестационарные торговые объекты нужно будет размещать в местах, где имеется в пешей доступности туалет.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»