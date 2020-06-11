В Екатеринбурге выявили 203 новых заражения коронавирусом

12:59 | 12.06.2020

Фото: moyidorogi.ru

В столице Урала за минувшие сутки выявили еще 203 заражения коронавирусом. В Свердловской области зафиксировали 230 новых случаев COVID-19.



Всего в регионе зарегистрировано 8826 зараженных коронавирусом. Состояние 81 госпитализированного пациента оценивается как тяжелое, 39 из них – на аппаратах ИВЛ. 547 пациентов, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов,находятся в состоянии средней тяжести. Остальные зараженные – в удовлетворительном состоянии.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»