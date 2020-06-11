На Среднем Урале врачи вылечили от коронавируса еще 122 человека

12:55 | 12.06.2020

Фото: arsvest.ru

В Свердловской области по выздоровлению за сутки выписались еще 122 человека. Таким образом, уральские врачи вылечили еще 3912 пациентов с коронавирусом.



Напомним, что за сутки в регионе зарегистрировали 230 новых случаев коронавируса. Всего в Свердловской области выявлено 8826 зараженных COVID-19. Случаев смерти от коронавируса за минувшие сутки не зафиксировано.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»