В России выявили еще 8987 случаев коронавируса

В России за сутки выявили еще 8987 случаев новой коронавирусной инфекции. Всего в стране зарегистрированы 511 423 больных COVID-19.Также за минувшие сутки из больниц по выздоровлению выписались 8220 человек. Всего с начала эпидемии российские врачи вылечили 269 370 пациента.Зарегистрировано еще 183 случая смерти от коронавируса. Всего в России от инфекции умерли 6715 человек.За сутки проведены 343 тысячи тестов на коронавирус. Всего за время эпидемии сделано 14,2 миллиона лабораторных исследований.