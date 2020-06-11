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12:51 | 12.06.2020

Фото: gazeta-dnr.ru

В России выявили еще 8987 случаев коронавируса

В России за сутки выявили еще 8987 случаев новой коронавирусной инфекции. Всего в стране зарегистрированы 511 423 больных COVID-19.

В России выявили еще 8987 случаев коронавируса


Также за минувшие сутки из больниц по выздоровлению выписались 8220 человек. Всего с начала эпидемии российские врачи вылечили 269 370 пациента.

Зарегистрировано еще 183 случая смерти от коронавируса. Всего в России от инфекции умерли 6715 человек.

За сутки проведены 343 тысячи тестов на коронавирус. Всего за время эпидемии сделано 14,2 миллиона лабораторных исследований.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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