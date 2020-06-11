В свердловском поселке ребенок на велосипеде врезался в автомобиль

12:13 | 12.06.2020

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В свердловском поселке Пелым в ДТП пострадал семилетний мальчик, катающийся на велосипеде. Столкновение произошло около дома №3 на улице Карла Маркса вечером 10 июня, однако известно об этом стало только сейчас.



Как рассказали в ГИБДД по Свердловской области, родители отпустили ребенка одного кататься на велосипеде, без сопровождения. Внезапно мальчик выехал с тротуара на проезжую часть, где врезался в автомобиль KIA. В тот момент за рулем иномарки находился 29-летний водитель.



В результате аварии ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Мальчика доставили в горскую больницу.



Госавтоинспекция напоминает водителям о том, что детей необходимо контролировать, а также заранее обговаривать с ними безопасные для катания на велосипеде, самокате и роликах места.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»