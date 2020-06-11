Новый учебный год в Свердловской области могут перенести на две недели

11:14 | 12.06.2020

В Свердловской области новый учебный год могут начать позже обычно в связи с продлением летней оздоровительной кампании. Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков в ходе брифинга.



Предполагается, что в тех муниципалитетах, где эпидемиологическая ситуация наиболее благополучная, детские лагеря начнут открываться уже с 15 июня. Специалисты будут в основном ориентироваться на уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией. Планируется, что в столице Урала лагеря откроют 1 июля.



Павел Креков напомнил, что детские лагеря будут работать по обсервационному принципу: после заезда ребята не смогут покидать территорию учреждения до закрытий смены. Отмечается, что персонал также будет жить в лагере.



— Мы сделаем двух недельные режимы и постараемся всех тех, кто нуждается в оздоровлении, в лагеря включить. Для этого период отдыха будет продлён до сентября. Разрешим это сделать без вреда учебному процессу. Думаю, что две недели не так страшно, — отметил Павел Креков.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»