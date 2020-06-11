Новости дня
11:14 | 12.06.2020
Новый учебный год в Свердловской области могут перенести на две недели
Предполагается, что в тех муниципалитетах, где эпидемиологическая ситуация наиболее благополучная, детские лагеря начнут открываться уже с 15 июня. Специалисты будут в основном ориентироваться на уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией. Планируется, что в столице Урала лагеря откроют 1 июля.
Павел Креков напомнил, что детские лагеря будут работать по обсервационному принципу: после заезда ребята не смогут покидать территорию учреждения до закрытий смены. Отмечается, что персонал также будет жить в лагере.
— Мы сделаем двух недельные режимы и постараемся всех тех, кто нуждается в оздоровлении, в лагеря включить. Для этого период отдыха будет продлён до сентября. Разрешим это сделать без вреда учебному процессу. Думаю, что две недели не так страшно, — отметил Павел Креков.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
Сегодня
14:08 | 12.06.2020
В столице Прикамья пройдет суперфинал турнира «Золотая шайба»
14:06 | 12.06.2020
В Пермском крае выявлено 72 случая COVID-19
13:30 | 12.06.2020
В Екатеринбурге ограничат трамвайное движение по Белореченской
12:59 | 12.06.2020
В Екатеринбурге выявили 203 новых заражения коронавирусом
12:55 | 12.06.2020
На Среднем Урале врачи вылечили от коронавируса еще 122 человека
12:51 | 12.06.2020
В России выявили еще 8987 случаев коронавируса
12:48 | 12.06.2020
В Свердловской области коронавирусом заразились еще 230 человек
12:13 | 12.06.2020
В свердловском поселке ребенок на велосипеде врезался в автомобиль
11:14 | 12.06.2020
Новый учебный год в Свердловской области могут перенести на две недели
10:51 | 12.06.2020
В здании ОВД Ивделя обнаружили тело мужчины, совершившего суицид
10:23 | 12.06.2020
Евгений Куйвашев поздравил жителей Среднего Урала с Днем России
09:58 | 12.06.2020
В Свердловской области ожидаются грозы, дожди и град
09:28 | 12.06.2020
По улице Опалихинской в Екатеринбурге ограничили движение
00:26 | 12.06.2020
В Свердловской области будут судить граждан, обвиняемых в незаконных переводах 2 млрд рублей
23:15 | 11.06.2020
В Нижнем Тагиле из горящего дома эвакуировали 10 человек
21:44 | 11.06.2020
В Свердловской области разыскивают мужчину, пропавшего неделю назад
20:30 | 11.06.2020
В свердловской ОДКБ запустили акцию #МояМамаСупергерой для детей сотрудников, работающих с коронавирусными пациентами
19:53 | 11.06.2020
Куйвашев рассказал, как уральские предприниматели помогают врачам и волонтерам в борьбе с COVID-19 в Свердловской области
19:35 | 11.06.2020
Нетрезвый водитель в Екатеринбурге пытался отбиться от полицейских змеей
19:08 | 11.06.2020
В Свердловской области за 2020 год планируется обустроить 84 пешеходных перехода вблизи школ
18:26 | 11.06.2020
В связи с подготовкой светового шоу ко Дню России в Екатеринбурге будет закрыта стоянка на площади 1905 года
18:11 | 11.06.2020
В Екатеринбурге изменится схема движения трех троллейбусов
18:06 | 11.06.2020
Сына лидера азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге оштрафовали за нарушение режима самоизоляции
17:57 | 11.06.2020
В Екатеринбурге изменился график ремонтных работ на перекрестке Белореченская – Шаумяна
17:17 | 11.06.2020
В Каменске-Уральском местный житель обвиняется в сбыте героина
16:51 | 11.06.2020
В Свердловской области осужден виновник ДТП, в котором погиб человек
16:28 | 11.06.2020
В Екатеринбурге в пруду рядом с правительственными дачами утонул мужчина
16:06 | 11.06.2020
В Перми будет реорганизовано движение вокруг будущего ТЦ «Лента» в Мотовилихинском районе
15:54 | 11.06.2020
Из-за коронавируса в бюджет Пермского края внесли изменения