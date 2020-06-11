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10:51 | 12.06.2020
Фото: zen.yandex.ru
В здании ОВД Ивделя обнаружили тело мужчины, совершившего суицид
По предварительным данным, местный житель 1966 года рождения был задержан участковыми 10 июня в 12:30 в поселке Оус около дома на улице Ленина. Мужчину задержали за мелкое хулиганство и доставили в дежурную часть. Затем нарушителя поместили в соответствующее служебное помещение. Вечером, в 18:30, он почувствовал себя плохо, о чем сообщил полицейским. Правоохранителя вызвали скорую помощь, врачи доставили гражданина в районную больницу, однако после осмотра в госпитализации ему отказали.
— Вернувшись в райотдел, мужчина попросил побыть в фойе здания, так как в его деревню общественный транспорт в тот поздний час уже не ходил. В 05:00 гражданин отправился в туалет на третьем этаже, но поскольку обратно не вернулся, дежурный отправился узнать, что случилось, и вскоре нашел его на лестничном пролете рядом с чердачным помещением без признаков жизни. Полицейский незамедлительно приступил к реанимационным действиям, а его коллеги вызвали бригаду медиков. Прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть мужчины. Внешних признаков криминала не обнаружено. Точную причину смерти установят специалисты судебно-медицинской экспертизы, — рассказал полковник Горелых.
Как отметили в МВД, возможной причиной такого поступка могло быть то обстоятельство, что в тот же день, 11 июня, в 11:00 мужчина должен был явиться в районный суд в качестве обвиняемого по уголовному делу, возбужденному по факту угрозы убийством бывшей сожительнице, которая обратилась за помощью в ОВД и написала заявление. Более подробные и точные обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются, разбирательство продолжается.
В пресс-службе СКР по Свердловской области добавили, что следственным отделом по Ивделю также проводится проверка, по итогам которой будет принято обоснованное решение.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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