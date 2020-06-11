Евгений Куйвашев поздравил жителей Среднего Урала с Днем России

10:23 | 12.06.2020

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил местных жителей с Днем России. Он отметил, что это праздник сильной и независимой страны, которая чтит и уважает свою славную многовековую историю.



— В этом году наша страна отмечает юбилей Победы в Великой Отечественной войне. И сегодня мы особенно остро ощущаем актуальность тех уроков, которые дало нам старшее поколение, великое поколение победителей, — заявил губернатор.



Евгений Куйвашев также отметил, что единство народа, объединение усилий власти и общества помогут справиться со всеми трудностями, а также сохранить созидательный настрой, курс на укрепление страны и достижение нового качества жизни людей.



— Дорогие земляки! Скоро нам предстоит сделать важный и ответственный шаг – принять участие в голосовании за поправки в Конституцию Российской Федерации. Предложенные Президентом России В.В. Путиным поправки призваны обеспечить дальнейшее уверенное развитие России как правового социального государства, в котором высшей ценностью являются свободы и права граждан, достоинство человека, его благополучие. Уверен, что жители Свердловской области проявят высокую гражданскую ответственность и скажут свое веское слово при принятии судьбоносного для нашей страны политического решения, — добавил глава Среднего Урала.



Кроме того, губернатор призвал свердловчан помнить о том, что процветание страны начинается с каждого из граждан: «Оно идет от сердца, от души, от нашей нацеленности на перемены. Искренне желаю всем успехов и побед, уверенности в своих силах и завтрашнем дне, оптимизма, жизнелюбия, крепкого здоровья. С праздником, уважаемые жители Свердловской области! С Днём России!»

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»