По улице Опалихинской в Екатеринбурге ограничили движение

09:28 | 12.06.2020

Сегодня утром в Екатеринбурге ограничили движения по улице Опалихинской около дома №27. Как рассказали в мэрии, сделано это из-за ремонта тепломагистрали.



В ЕТК сообщили, что работы закончатся в течение двух суток. Ограничения снимут уже 14 июня в 05:00.



Энергетики просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Водителям стоит обращать внимание на установленные знаки и указатели, а также заранее планировать свой маршрут.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»