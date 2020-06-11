В Свердловской области будут судить граждан, обвиняемых в незаконных переводах 2 млрд рублей

00:26 | 12.06.2020

Фото: 1zoom.ru

В Свердловской области в суд направили уголовное дело в отношении граждан, обвиняемых в незаконных переводах денежных средств за границу с использованием поддельных документов, об этом сообщил пресс-секретарь регионально ГУ МВД Валерий Горелых.



Незаконную деятельность пресекли сотрудники ГСУ ГУ МВД, ФСБ и Уральской оперативной таможни.



«Местный житель, 1977 года рождения, являясь, по данным следствия, организатором данной группы, и его подельники, совершили незаконные операции по переводу за границу денежных средств в иностранной валюте на сумму более двух миллиардов рублей через подконтрольные им юридические лица и путем представления в банки Екатеринбурга документов, содержащих заведомо недостоверные сведения. После завершения противоправных действий деньги обналичивались. Один из членов группы объявлен в розыск, остальные фигуранты находятся под подпиской о невыезде. Громкое дело состоит из 82 томов», - сказал полковник Горелых.



Материалы дела направлены для рассмотрения по существу в Октябрьский райсуд Екатеринбурга.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»