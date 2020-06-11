В Нижнем Тагиле из горящего дома эвакуировали 10 человек

23:15 | 11.06.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Нижнем Тагиле сегодня вечером горел пятиэтажный дом. Из пожара спасатели вывели 10 человек, в том числе двух детей.



Как рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области, возгорание было зафиксировано в 19:02 в квартире на втором этаже. На место пожара выезжали 3 единицы техники и 7 человек личного состава.



В 19:15 спасатели ликвидировали открытое горение, проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 19:34.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»