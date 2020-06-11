В Свердловской области разыскивают мужчину, пропавшего неделю назад

21:44 | 11.06.2020

Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Свердловской области разыскивают Гладкова Владимира Викторовича, пропавшего 4 июня, об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».



Мужчина ушел из дома в Нижнем Тагиле и до сих пор не вернулся.



Рост Гладкова 170 сантиметров, он худощавого телосложения, у него темно- русые короткие с проседью волосы и карие глаза. Также мужчина носит очки.



Всех, кто знает какую-либо информацию о местонахождении Гладкова, просят сообщать её по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»