Новости дня
21:44 | 11.06.2020
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Свердловской области разыскивают мужчину, пропавшего неделю назад
Мужчина ушел из дома в Нижнем Тагиле и до сих пор не вернулся.
Рост Гладкова 170 сантиметров, он худощавого телосложения, у него темно- русые короткие с проседью волосы и карие глаза. Также мужчина носит очки.
Всех, кто знает какую-либо информацию о местонахождении Гладкова, просят сообщать её по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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