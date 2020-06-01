Куйвашев рассказал, как уральские предприниматели помогают врачам и волонтерам в борьбе с COVID-19 в Свердловской области

19:53 | 11.06.2020

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, как предприниматели Урала помигают больницам справляться с пандемией.



Он напомнил, что недавно аппараты ИВЛ и средства защиты в Екатеринбург доставили бизнесмены Игорь Алтушкин, Андрей Козицын и Андрей Симановский.



Помогают в борьбе с коронавирусом и другие предприниматели. Так, компания «Политметалл УК» закупила более 1000 защитных костюмов для волонтеров, работающих с пожилыми гражданами и вручила больницам Краснотурьинска, Карпинска, Североуральска и Ивделя средства защиты и медоборудование. Гильдия строителей Урала купила для станции Скорой помощи 29 тыс. комплектов перчаток, почти 11 тыс. защитных костюмов и 8,9 тыс. респираторов, а директор компании Prinzip Геннадий Черных вручил медикам 40-й больница аппарат ИВЛ и другое медоборудование.



1000 пожилых людей и инвалидов на Урале бесплатными наборами горячего трехразового питания обеспечила Кейтеринговая компания аэропорта Кольцово, а владелец сети магазинов «Заповедник» помог с покупкой транспорта для 24-й больницы.



«Конечно, я перечислил здесь не всех. Помощи за эти два месяца было много, и я знаю, что и сейчас многие предприниматели готовы тратить свои личные средства на борьбу с коронавирусом. Спасибо вам большое! Надеюсь, скоро наступят времена, когда такая помощь нам не понадобится», - обратился к предпринимателям Евгений Куйвашев в своем Instagram.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»