Нетрезвый водитель в Екатеринбурге пытался отбиться от полицейских змеей

19:35 | 11.06.2020

Фото: скриншот видео / kp.ru

В Екатеринбурге пьяный водитель пытался отбиться от патруля ДПС змеей. Нарушителя задержали на Уралмаше.



В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу рассказали, что полиция решила остановить подозрительную «копейку», но водитель промчался мимо патруля. На улице Кировоградской мужчина попал в ДТП, где его удалось задержать.



Оказалось, что в автомобиле мужчина вез с собой питона. Выходя из машины, он размахивал питомцем. Позже осмотреть змею попросили ветврача, который выявил у животного дефект верхней челюсти и пересушенную кожу.



Водителя же привлекли к административной ответственности по статье 12.26 КоАП РФ за отказ от медицинского освидетельствования.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»