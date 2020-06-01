В Свердловской области за 2020 год планируется обустроить 84 пешеходных перехода вблизи школ

19:08 | 11.06.2020

Фото: kp.ru

В Свердловской области началась подготовка по обеспечению безопасности на дорогах к новому учебному году. Как рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков, на 2020 год запланировано обустроить 84 пешеходных перехода, расположенных вблизи образовательных организаций.



Кроме того, для адаптации детей к интенсивному движению на городских дорогах в регионе с 25 мая стартовал проект «Внимание, дети!». Также в рамках подготовки к новому учебному году все автобусы снабдили тахографами и аппаратурой системы спутниковой навигации ГЛОНАС. Завершить проверку школьного транспорта на соответствие технического состояния нормам безопасности планируется в течение двух месяцев.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»