В МЧС рассказали свердловчанам, как предотвратить пожар в период тополиного пуха

18:38 | 11.06.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сотрудники МЧС рассказали свердловчанам, как предотвратить пожар в период тополиного пуха.



«Надо помнить, что любая искра, и пух вспыхивает, как порох, в одночасье может благополучно добраться до любого здания и сооружения. Многие надеются, что после дождя пуха станет меньше. На самом деле, вода только прибивает пух к земле, и, прогревшись на солнышке, он летает еще с большей силой», - сказали в пресс-службе ГУ МЧС.



Свердловчанам рекомендуется очищать места скопления пуха, не позволять детям играть со спичками и поджигать пух, тщательно проводить подготовку к проведению сварочных и огневых работ, установить на территории домов и предприятий бочки с водой и щиты с набором первичных средств пожаротушения. Кроме того, руководителям предприятий стоит установить контроль за режимом курения. Также уральцам категорически запрещается поджигать пух.



Соблюдая эти меры жители региона смогут предотвратить пожар.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»