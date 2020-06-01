В Екатеринбурге изменится схема движения трех троллейбусов

18:11 | 11.06.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В Екатеринбурге в связи с ремонтом тепломагистрали изменится схема движения трех троллейбусных маршрутов, об этом сообщили в администрации города.



Работы будут проводиться с 00:00 12 июня до 05:00 4 августа на улице Бакинских Комиссаров.



В этот период троллейбус №3 будет следовать по маршруту: станция «Веер» – проспект Космонавтов – улица Якова Свердлова – улица Карла Либкнехта – улица Малышева – улица Репина – улица Крауля – станция «Крауля», троллейбус №5: «Площадь 1 Пятилетки» – проспект Космонавтов – улица Якова Свердлова – улица Карла Либкнехта – улица Розы Люксембург – улица Чапаева – улица Белинского – улица Щорса – станция «ЦПКиО», троллейбус №12: «Веер» по проспекту Космонавтов – улица Сулимова – улица Комсомольская – станция «Академическая».



Свердловчан просят с пониманием отнестись ко временным ограничениям и заранее планировать свой маршрут.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»