Сына лидера азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

18:06 | 11.06.2020

Эмиль Шыхлински, сын лидера азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахина Шыхлински, привлечен к административной ответственности за нарушение режима самоизоляции.



Как рассказали veved.ru в пресс-службе Железнодорожного районного суда Екатеринбурга, сегодня, 11 июня, он признан виновным по ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности»), ему назначено наказание в виде наложения административного штрафа в размере одной тысячи рублей.



Отметим, что ст. 20.6.1 КоАП РФ была введена 1 апреля этого года в связи с угрозой распространения пандемией коронавирусной инфекцией. В Екатеринбурге по данной статье в суды были направлены уже несколько сотен материалов в отношении граждан и организаций, в том числе, в отношении ООО «Птицефабрика Среднеуральская» (рассмотрение дела назначено на 23 июня).

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