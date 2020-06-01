В Свердловской области осужден виновник ДТП, в котором погиб человек

16:51 | 11.06.2020

Фото: adt.by

Тугулымский районный суд вынес приговор Николаю Портнягину. Житель Тугулыма признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения).



Будучи в состоянии алкогольного опьянения, Портнягин сидел за рулем своего автомобиля. Не справившись с управлением транспортным средством, осужденный съехал с проезжей части в кювет, в результате чего пассажир получил многочисленные травмы, несовместимые с жизнью.



Суд назначил Портнягину наказание в виде пяти лет трех месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, а также обязал обвиняемого выплатить двум несовершеннолетним детям потерпевшего один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»