В Екатеринбурге в пруду рядом с правительственными дачами утонул мужчина

16:28 | 11.06.2020

Фото: E1.ru/архив

В Екатеринбурге сегодня, 11 июня, извлекли труп мужчины со дна озера Малый Исток, расположенного в Октябрьском районе города рядом с правительственной резиденцией. Об этом veved.ru стало известно из собственных источников.



По данным издания, на месте работали водолазы, сотрудники полиции и Следственного комитета. По предварительной информации, мужчина утонул накануне, криминальный мотив смерти не усматривается.



Тело 30-летнего мужчины было извлечено сегодня около 14:00 рядом с плотиной у детдома. Известно, что ранее он был дважды судим.



Одной из причин инцидента может стать отсутствие необходимого количества предупреждающих табличек на берегу водоема, а также недостаточная профилактическая работа районной администрации.

Иван Морозов © «Вечерние ведомости»