СКР Свердловской области подвел итоги конкурса, посвященного Победе в ВОВ

16:23 | 11.06.2020

Фото: perm.sledcom.ru

В СУ СКР по Свердловской области подвели итоги конкурса исследовательских работ, посвященного Победе в Великой Отечественной войне. Мероприятие было организовано в рамках патриотической инициативы СКР РФ «Вместе к Победе».



Как рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области, в конкурсе приняли участие воспитанники детских специализированных учреждений области, находящихся под покровительством следственного управления и его подразделений в регионе.



Спектр поднятых тем для исследования был широким. Ребята подготовили работы, касающиеся вклада их семей в общую Победу, рассказали о своем регионе в годы Великой Отечественной войны, изучили биографии героев, ставших для воспитанников примером для подражания. Выразить свое отношение к выбранной тематике дети могли через реферат, презентацию, фильм или иное творческое произведение.



Комиссия, которую возглавил руководитель следственного управления М. В. Богинский, изучила более 30 работ от детей из Екатеринбурга, Ивделя, Камышлова, Сысерти, Нижней Салды, Нижнего Тагила и других городов Среднего Урала и определила победителей и призеров каждой номинации конкурса. Лучшие работы уже направлены в СКР для участия в следующем этапе реализации патриотической инициативы «Вместе к Победе».



Отмечается, что ближайшее время в Свердловской области пройдет церемония награждения участников регионального этапа конкурса.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»