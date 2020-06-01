Добровольцы примут участие в переселении медведя на ферме под Екатеринбургом

15:50 | 11.06.2020

Фото: ru24.net

Сегодня одного из медведей, проживающих на ферме в Сысертском районе, переместят в более просторную клетку, в связи с чем его временно усыпят. В мероприятии примут участие добровольцы, чтобы провести операцию оперативнее.



Добавим, содержание животных и их ветеринарное сопровождение на ферме ведется на должном уровне, заявил директор департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области Александр Кузнецов. Специалисты не единожды выезжали туда с проверками.



«Руководство фермы относится достаточно серьезно и ответственно к вопросам содержания животных, тратит действительно много средств для того, чтобы прокормить и обеспечить ветеринарным сопровождением своих питомцев», – отметил Кузнецов.



Отметим, животные жили на этой ферме еще до того, как сменилось руководство. Нынешний владелец взял на себя заботы, связанные с кормлением и содержанием медведей, и выполняет их, по мнению директора департамента, должным образом.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»