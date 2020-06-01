Заместителя свердловского мэра отпустили из СИЗО

15:43 | 11.06.2020

Свердловский областной суд изменил меру пресечения заместителю главы Тугулымского городского округа по жизнеобеспечению Сергею Уткину, обвиняемому по п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»). Ранее он был помещен в СИЗО.



Как рассказали veved.ru в пресс-службе Свердловского облсуда, постановление Тугулымского райсуда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей сегодня было отменено, он отправлен под домашний арест на срок до 3 августа.



Напомним, что Сергей Уткин подозревается в получении взятки в крупном размере от местного предпринимателя. Обыски и операцию по его задержанию проводили сотрудники Следственного управления СКР по Свердловской области совместно с оперативниками Управления по экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД. Ранее также был задержан глава Тугулыма Сергей Селиванов, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере.

Иван Морозов © «Вечерние ведомости»