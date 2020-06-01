В Свердловской области изменен график работы Почты России

15:18 | 11.06.2020

Фото: zen.yandex.ru

В связи с празднование Дня России изменен график работы Почты России.



Сегодня, 11 июня, рабочий день почтовых отделений будет сокращен на один час, рассказывают в пресс-службе Макрорегиона Урал АО «Почта России».



Завтрашний день, 12 июня, станет выходным для большинства отделений. Исключениями станут только центральные отделения Екатеринбурга (пр. Ленина, 39) и Нижнего Тагила (ул. Первомайская, 52). Они будут работать по графику субботы: екатеринбургское отделение — с 8:00 до 20:00, нижнетагильское — с 9:00 до 18:00.



В отделениях, расположенных в сельской местности, в связи с доставкой пенсий, пособий и почтовой корреспонденции может быть установлен другой режим работы.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»