Новости дня
15:00 | 11.06.2020
Фото: news.tut.by
Жителям Новой Ляли не проложат газопровод из-за маленького дохода и возраста
Напомним, борьба за газ началась еще в прошлом году. Жители Заречного микрорайона Новой Ляли решили провести газопровод, но затея успехом не увенчалась.
Однако не все жители Новой Ляля остались без газификации. Так по словам одного из участников инициативной группы по газификации Вячеслава Фирсова, глава Новолялинского городского округа Сергей Бондаренко, протянув газопровод в свой дом через микрорайон, на нужды жителей внимания не обратил.
При этом стоит отметить, что схема газификации уже существует, но горадминистрация отказывается разрабатывать проектно-сметную документацию из-за недостатка средств в бюджете. Тем временем к домам чиновников трубу прокладывать продолжают, причем за цены указанные в постановлении Региональной энергетической комиссии. Обычным же гражданам предлагается подключиться к газопроводу за баснословные деньги, которых у местных жителей просто нет. «Тем самым нарушается гарантия равенства и свобод жителей города», – отмечают участники инициативной группы.
За время борьбы за газопровод жители района собрали 39 подписных листов и передали Бондаренко. Однако глава городского округа заявил, что ничем помочь не может.
После отказа местных властей новолялинцы обратились в администрацию президента. Но и там понимания и поддержки не нашли.
«Нам пришло письмо, в котором, по сути, имеется дискриминация по возрасту и имущественному положению. Дескать, что нам 49 лет и что наша зарплата в среднем лишь 12 тыс. Они думают, что мы не люди и неперспективные. Нам что теперь, на кладбище сразу ехать?», – цитирует одного из жителей Накануне.RU.
По мнению жителей, такой подход нарушает ст.19 п.2 Конституции России: «Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств».
В это же время профильная комиссия при Совете Федерации заявила о готовности поднять уровень газификации в России с 70 до 90%, а президент России Владимир Путин дал поручение найти источник финансирования для бесплатного подключения граждан к газу. Об этом сообщается на сайте Кремля.
К сожалению для жителей далёкой от Москвы Новой Ляли заявления членов Совета Федерации и собщения на сайте Кремля остаются всего лишь заявлениями и сообщениями. В настоящее время они планируют попытаться решить вопрос через депутатов заксобрания Свердловской области и очень надеются на то, что «национальное достояние» появится и у них в домах.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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