Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области вновь поднялся выше порога отмены ограничений

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Свердловской области, по которому Роспотребнадзор и руководство региона принимает решение о продлении или отмене ограничительных мер, введённых в связи с пандемией коронавируса, вновь поднялся выше единицы – 1,047.Рассчитать коэффициент распространения инфекции (Rt) можно путем деления суммы числа больных, зарегистрированных в субъекте в течение последних четырех суток, на сумму числа больных, зарегистрированных за предыдущие четверо суток.Дата – количество заболевших: 8 июня – 249; 9 июня – 242; 10 июня – 284; 11 июня –312. Сумма –Дата – количество заболевших: 4 июня – 298; 5 июня – 251, 6 июня – 249; 7 июня –240;. Сумма –Напомним, что за минувшие сутки на Среднем Урале зарегистрировано 312 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего, по данным на 11 июня COVID-19 обнаружен у 8506 свердловчан.Состояние 80 человек, находящихся в лечебных учреждениях региона, оценивается как тяжелое. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 635. Состояние остальных пациентов, находящихся в больницах и на домашнем лечении – удовлетворительное.За сутки из свердловских больниц выписано ещё 148 человек. Всего уральские врачи вылечили 3790 человек, заболевших коронавирусом.