Свердловчанину грозит уголовка за подделку коньяка «Hennessy» на 34 миллиона рублей

14:26 | 11.06.2020

В Белоярке перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в бутлегерстве. По версии следствия, Александр Азаренок в 2019 году в своем гаражном боксе в селе Малобрусянское, используя установленное им специальное оборудование, изготавливал спиртосодержащую жидкость, которую разливал в стеклянные бутылки, оклеив их несоответствующими акцизными марками в целях сбыта.



Как сообщает пресс-служба Белоярского районного суда, всего обвиняемый незаконно произвел и хранил с целью последующего сбыта немаркированную алкогольную продукцию на общую сумму 2,3 миллиона рублей.



Кроме этого, Азарёнок с целью ввода в оборот алкогольной продукции под видом коньяка «Hennessy» незаконно, без согласия правообладателя чужого товарного знака, принадлежащего «Сосьетэ Жас Хеннесси энд КО» использовал его, причинив тем самым данному правообладателю крупный ущерб на общую сумму более 34 миллионов рублей.



По данным фактам были возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 180 УК РФ («Незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние причинило крупный ущерб») и п. «б» ч. 6 ст. 171.1 («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки в особо крупном размере»).

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