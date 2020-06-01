В Екатеринбурге начались репетиции воздушной техники перед Парадом

14:11 | 11.06.2020

Фото: ekaterinburg.bezformata.com

В Екатеринбурге начались репетиции экипажей армейской авиации ЦВО, приуроченные к параду Победы.



В воздух поочередно взлетали ударные вертолеты Ми-24, военно-транспортные Ми-8 и крупнейший транспортный вертолет М-26. Интервалы между ними составляли около 25 метров. Авиасудна совершили полет над аэродромом базирования со скоростью 200 км/ч на высоте 150 метров, рассказали в пресс-службе ЦВО.



Отметим, генеральная репетиция Парада с участием в том числе воздушной техники пройдет 20 июня на площади 1905 года в Екатеринбурге.



Напомним, парад Победы в этом году пройдет 24 июня.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»