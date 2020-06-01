Выпускники детских школ искусств Екатеринбурга представят онлайн-концерт в День России

13:40 | 11.06.2020

Фото: classpic.ru

В День России выпускники детских школ искусств Екатеринбурга представят большой онлайн-концерт. Их партии станут кульминацией онлайн-проекта системы художественного образования детей «АртПоколение. Екатеринбург. Россия».



В качестве альтернативы выпускным концертам, отменённым в связи с введённым режимом, они снимают музыкальные клипы на лучших концертных площадках Екатеринбурга: на сцене конгресс-центра МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», Свердловской государственной академической филармонии, Театра юного зрителя, Уральского центра народного искусства, джаз-клуба EverJazz.



В проекте принимают участие более 150 девушек и юношей – лауреатов различных фестивалей и конкурсов, лучших исполнителей на музыкальных инструментах, вокалистов различных жанров, танцоров и начинающих актёров театра.



Они исполнят произведения советских и российских композиторов, поэтов-песенников, переложения нашими соотечественниками джазовых стандартов, прочтут сказки Александра Пушкина, станцуют под музыку современных российских композиторов. И сделают это, «передавая» друг другу партии от строчки к строчке.



В результате появятся девять видеороликов, записанных с профессиональным звуком и созданных профессиональной командой.



Организаторы мероприятия отмечают, что ограничения, связанные с пандемией коронавируса, в то же время открывают и новые точки роста: если традиционный выпускной концерт позволяет увидеть выступления 15-20 исполнителей, то в концертной программе онлайн-формата зрители увидят в десять раз больше талантливых детей.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»